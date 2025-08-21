Se cambia por el conductor antes de un control en Barcelona y da positivo por alcohol y cocaína

Una mujer ha dado positivo en alcohol y cocaína en un control de Barcelona tras cambiarse por el conductor

El conductor también estaba circulando bajo los efectos del alcohol y tenía el permiso de conducir suspendido por orden judicial

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han denunciado a una mujer que a poca distancia de un control policial se cambió por el conductor, que tenía el permiso de conducir suspendido por orden judicial, aunque ella acabó dando positivo por alcoholemia, a un nivel penal, y por cocaína.

Según han informado este jueves a EFE fuentes policiales, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, día 17, en un control de alcoholemia que los Mossos d'Esquadra establecieron en el punto kilométrico número 3 de la C-16c, a la altura de Sant Fruitós del Bages (Barcelona).

PUEDE INTERESARTE La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos que multan con 200 euros

El hombre también dio positivo en el control de alcoholemia

Los agentes vieron que se acercaba al lugar un coche conducido por un hombre y que el vehículo se detenía y que la acompañante se ponía al volante.

Sometieron entonces a la mujer al control de alcoholemia, en el que dio un resultado positivo de 0,73 (el límite penal son 0,60) y además dio positivo en cocaína.

Como es habitual en estos casos en que los agentes comprueban que el conductor cambia su lugar en el vehículo por otro ocupante antes de pasar un control, los Mossos también hicieron soplar al hombre, que dio un positivo de 0,54.

PUEDE INTERESARTE Un vehículo casi impacta contra una cafetería tras colisionar con un taxi en Gran Canaria

No obstante, al comprobar sus datos, los agentes constataron que tenía el permiso de conducir retirado por orden judicial, por lo que ambos acabaron denunciados.