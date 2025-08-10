El conductor del coche, que embistió al taxi y estuvo a punto de entrar en la cafetería, dio positivo en el control de alcoholemia

Un accidente de tráfico bastante aparatoso sorprendió este domingo por la mañana a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria en la calle Juan Rejón. Según informa Atlántico Hoy, un vehículo que sobrepasaba el límite de velocidad colisionó con un taxi que había frenado para dejar paso a un peatón. El conductor del turismo dio positivo en el control de alcoholemia.

El siniestro, registrado a las 9:35 horas, provocó que el coche que embistió al taxi saltara sobre la acera, quedando a escasos metros de entrar en una cafetería. En el vídeo del suceso se aprecia la violencia del golpe y la cercanía con la que estuvo de irrumpir en el local hostelero, con el consiguiente susto de los clientes.