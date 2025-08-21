Un rayo mata a más de 200 ovejas en la Vall d'Aran (Lleida)

Redacción Cataluña Barcelona, 21 AGO 2025 - 11:34h.

Las ovejas se encontraban pastando en un conocido camino excursionista

Una pastora dio la voz de alarma para salvar a la pareja de madrileños alcanzada por un rayo en Francia: "La gente muere al instante o se libra por muy poco"

Compartir







La fuerte tormenta eléctrica con piedra que cayó este lunes en la Vall d'Aran (Lleida) provocó el impacto de un rayo alrededor del Camino del Puerto de Vielha, matando a más de 200 ovejas que pastaban por la zona.

Una parte del rebaño estaba en el camino del Puerto de Vielha, que en estas fechas de verano es bastante concurrido. Pese a que profesionales del Conselh Generau d'Aran y los propios ganaderos han procedido a apartar los cadáveres del camino, algunos puntos del camino han quedado afectados.

El Gobierno de Aran ha trasladado su apoyo a los ganaderos afectados

Por este motivo, se recomienda evitar el paso por el camino del Puerto de Vielha por la zona más cercana al valle de Molières, sobre todo estas primeras semanas, y hacer uso de la vía alternativa temporal señalizada para evitar la zona que acumula la mayoría de animales muertos.

Las autoridades de la zona han transmitido apoyo a los ganaderos afectados, que han sufrido graves pérdidas económicas a causa de este suceso.