El ganado y los animales se han convertido en una de las principales preocupaciones de los afectados por los incendios de Zamora

El emotivo regreso a casa de los vecinos evacuados por los incendios de Zamora: solo quedan desalojados los del municipio de Porto

Los incendios siguen avanzando en el territorio español. En la provincia de Zamora preocupa la evolución del incendio en Porto que sigue descontrolado, como informa María Benito.

En el momento en el que se presenta el incendio, la situación del ganado es lo más preocupante. Alrededor de 4.000 cabezas, entre vacas, ovejas y caballos, se encuentran ahora mismo en la sierra de Porto. Los ganaderos llevan ya varios días sin salir de la zona cero, intentando mover a los animales a sitios seguros para protegerles de las llamas.

La denuncia de los vecinos afectados por las llamas

Como informa la reportera de 'Informativos Telecinco', el estado de los animales es una de las preocupaciones más grandes que tienen los vecinos en estos momentos.

Los habitantes de las localidades afectadas no solo denuncian la falta de medios de extinción, sino que apelan con urgencia a un protocolo que tenga en cuenta a los animales, porque se trata de su medio de vida.

La zona norte de la sierra está ya arrasada y continúa un frente de más de 10 kilómetros activo en Porto, mientras tanto los vecinos de pueblos como Pías, que ayer volvieron a sus casas, siguen sin suministro de luz.

El incendio de Porto, con un perímetro "especialmente largo"

El operativo de incendios en Zamora trabaja este domingo con operaciones de "ataque directo" contra el incendio de Porto de Sanabria, que tiene un perímetro "especialmente largo" y es el que más preocupa en la provincia.

El jefe del operativo de Extinción, Manuel Moreno, ha informado este mediodía sobre el incendio de Porto, localidad que se encuentra evacuada por el fuego, pero está "segura" tras los trabajos nocturnos que se han centrado en hacer cortafuegos para evitar el avance de las llamas.

Aún así, según Moreno, el incendio sigue "muy activo" en el flanco derecho del incendio y en su cabeza. Ahora, hay diez medios aéreos y varias máquinas terrestres actuando, en un día que todavía será complejo, con "una meteorología complicada".

También preocupa, aunque por otras razones, el intento de provocar otro incendio en Cubo de Benavente, junto al incendio de Molezuelas de la Carballeda --en gravedad 1--. Este fuego en Cubo, prendido con "muy mala intención", obligó a "detraer medios de otros fuegos" graves para atajar la situación.

En lo referente al resto de los incendios, el de Puercas y el de Molezuelas han pasado una noche tranquila, sin reproducciones, mientras que el de Castromil también va bien y podría pasar a nivel 1 en las próximas horas.