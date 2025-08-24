Redacción Cataluña 24 AGO 2025 - 12:00h.

El proyecto ELLIOT busca avanzar en nuevos modelos de inteligencia artificial europeos, mediante datos reales y casos de uso concretos

BarcelonaLa red de carreteras de la Generalitat será un banco de pruebas para la inteligencia artificial (IA) aplicada a la conducción autónoma y la seguridad vial.

Así lo ha anunciado el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición ecológica este jueves en un comunicado en el que han indicado que la propuesta se enmarca en el proyecto europeo Elliot.

Una inversion de 25 millones de euros

En concreto, se ha previsto una inversión de 25 millones de euros durante los próximos cuatro años para desarrollar algoritmos y probar modelos. Para lograr el objetivo, la consellera Sílvia Paneque facilitará la plataforma física y datos que servirán para entrenar modelos y simuladores de conducción autónoma.

Con esta iniciativa se pretende desarrollar nuevas capacidades de la IA en Europa, mediante datos reales y casos de uso concretos, y está bajo el programa Horizon Europe. En este proyecto participan cerca de una treintena de instituciones, universidades, empresas y centros de investigación de 12 países diferentes.

De este modo, la red de carreteras de la Generalitat contribuirá al desarrollo de estos modelos de la IA que marcarán el futuro de la conducción y de los modelos más sostenibles y autónomos a escala europea.