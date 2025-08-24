Logo de InformativosInformativos
Catalunya
Inteligencia Artificial

Las carreteras catalanas ejercerán de banco de pruebas de la IA aplicada a la conducción autónoma

La IA se aplicará en la red de carreteras de la Generalitat
La IA se aplicará en la red de carreteras de la GeneralitatEuropa Press
Compartir

BarcelonaLa red de carreteras de la Generalitat será un banco de pruebas para la inteligencia artificial (IA) aplicada a la conducción autónoma y la seguridad vial.

Así lo ha anunciado el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición ecológica este jueves en un comunicado en el que han indicado que la propuesta se enmarca en el proyecto europeo Elliot.

Una inversion de 25 millones de euros

En concreto, se ha previsto una inversión de 25 millones de euros durante los próximos cuatro años para desarrollar algoritmos y probar modelos. Para lograr el objetivo, la consellera Sílvia Paneque facilitará la plataforma física y datos que servirán para entrenar modelos y simuladores de conducción autónoma.

PUEDE INTERESARTE

Con esta iniciativa se pretende desarrollar nuevas capacidades de la IA en Europa, mediante datos reales y casos de uso concretos, y está bajo el programa Horizon Europe. En este proyecto participan cerca de una treintena de instituciones, universidades, empresas y centros de investigación de 12 países diferentes.

De este modo, la red de carreteras de la Generalitat contribuirá al desarrollo de estos modelos de la IA que marcarán el futuro de la conducción y de los modelos más sostenibles y autónomos a escala europea.

Temas