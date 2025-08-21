Detienen a dos turistas por intentar hacer un simpa de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada con IA
Los detenidos habían manipulado el documento bancario con inteligencia artificial
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a dos turistas por intentar estafar en un hotel de Cambrils, en el Baix Camp (Tarragona), más de 4.000 euros con la manipulación de documentos bancarios con inteligencia artificial (IA).
Los hechos se produjeron este martes cuando dos hombres, de 28 y 26 años, intentaban hacer un simpa para no pagar el coste de su estancia en el hotel con documentos falsos.
Intentaron colar la captura de una transferencia falsa
Ambos arrestados intentaron hacer creer que habían pagado una factura de 4.171,68 euros con un justificante de una transferencia bancaria que había sido manipulada con inteligencia artificial.
Mostraron la captura de la falsa transferencia, pero los empleados del hotel se dieron cuenta del fraude y alertaron a los Mossos, que detuvieron a los dos turistas.