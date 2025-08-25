Desde el propio gremio de taxistas han expuesto y denunciado la situación: “No son taxistas, son delincuentes"

“Encienden el taxímetro de una manera que el cliente no pueda saber qué precio hay, y esa es la táctica”, advierten

BarcelonaAlerta en Barcelona por la práctica de algunos conductores de taxi que intencionadamente no están usando correctamente el taxímetro para estafar, sobre todo, a los turistas. Para ello, según alertan desde el propio gremio, aprovechan las noches de fiesta y dan más vueltas de las necesarias a sus clientes para, de ese modo, inflar los precios.

“No son taxistas, son delincuentes. No utilizan los precios regulados” denuncia Daniel Leinad, taxista nocturno, exponiendo el modus operandi que emplean, que se ejecuta fundamentalmente durante las madrugadas, cuando pueden encontrar más fácilmente su objetivo.

El gremio del taxi, contra la práctica de estos taxistas que se aprovechan de turistas en Barcelona

“El cliente que no es de la ciudad, que puede desconocer cómo funciona el taxi, los precios la ruta”, ese es su blanco perfecto para cobrarles hasta el triple de lo que vale en realidad su viaje, explica Leinad.

“Encienden el taxímetro de una manera que el cliente no pueda saber qué precio hay, y esa es la táctica”, revela.

Por su parte, en declaraciones a Informativos Telecinco, una de las víctimas, de nombre Christian, confiesa haber sufrido esta estafa una noche durante sus vacaciones en Barcelona: “Son bastante caros comparado con el día y comparado con otros transportes, principalmente. Creo que es ridículo que sea tan caro”, lamenta.

La práctica ha sido denunciada desde el gremio de taxistas al considerar que daña su imagen: “Es un drama la situación. Creemos desde el sector que esto debería eliminarse”, insiste Daniel Leinad.

Tampoco entre los locales se acepta esta práctica, que algunos califican como “un abuso”, lamentando que se aprovechen para “triplicar la tasa del taxi habitualmente”.

“Hasta donde tengo entendido, está establecido usar el taxímetro. Se aprovechan de que no son de aquí, no saben cómo funciona, por la desesperación de que quieren llegar rápido a casa porque se acabó la fiesta, o porque quieren llegar pronto a otro lado”, explica un ciudadano.

Las infracciones de estos taxistas, con multas de hasta 1.400 euros

Las infracciones derivadas de esta práctica son graves y acarrean multas de hasta 1.400 euros. El problema, según el sector, es que falta más vigilancia para garantizar que después de la fiesta los turistas puedan volver tranquilos.

“Hacen falta más medios. Eso quiere decir inspectores en pie de calle”, subraya Leinad.