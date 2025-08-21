Colocan unas pegatinas con códigos QR falsos en el parking del puerto de Palma para obtener los datos bancarios de los clientes

La Policía alerta del "fraude disfrazado de amor" a través de redes sociales y con inversiones en criptomonedas

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha detectado un intento de fraude en las máquinas para pagar el aparcamiento en las inmediaciones del puerto de Palma consistente en unos códigos QR que conducen a una web falsa que pide los datos bancarios de los usuarios.

La Policía Portuaria ya se está encargando de eliminar estas pegatinas, pero han solicitado la colaboración ciudadana para alertar a los usuarios de esta situación. En este sentido, han instado a quienes detecten estas pegatinas que se pongan en contacto con la APB.

Hace unos meses que la Policía Nacional advertía sobre la utilización de estos códigos para obtener datos personales de todo aquel que escanease con el móvil ese dibujo. Del mismo modo, los agentes advertían que estos códigos falsos se colocaban en los parquímetros, ya que se suele abonar a través de la aplicación, es decir, con el teléfono móvil.

Así actúan los estafadores

Esta estafa es bastante sofisticada, ya que no solamente se vale de la colocación de un QR falso en el lugar donde debería estar el bueno, sino que clonan el aspecto de la página web real que estaríamos esperando que abra al escanearlo. De esta forma, las víctimas menos atentas al engaño acaban aportando sus datos, entre ellos los de pago, a los delincuentes que recogen estos de forma fraudulenta.

Además del robo de dinero, esta acción también puede infectar tu dispositivo con malware, poniendo en riesgo la seguridad del resto de datos del usuario almacenados en el smartphone, cuyo uso cada vez más extendido hace que sea un contenedor de toda nuestra huella digital.

Cómo saber si se trata de una estafa

Por tanto, ante este modus operandi de los estafadores, la advertencia es clara: “Si el código QR parece incompleto o tiene signos de haber sido manipulado, no lo escanees”. Si la advertencia llega tarde y se ha abierto la URL a la que nos dirige el código QR falso, “revisa cuidadosamente la página a la que te redirige”.

Sirva como ejemplo el vídeo sobre estas líneas de un caso ocurrido hace unos meses en Greystones, Irlanda, donde los estafadores robaron 1.000 euros en solo unos pocos segundos a través de este método.