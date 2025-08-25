Redacción Cataluña Barcelona, 25 AGO 2025 - 13:13h.

La Guardia Civil sospechó del detenido al encontrarle cinco botes de suplementos alimenticios en la maleta que, en realidad, contenían 75 pastillas de MDMA

La Guardia Civil ha detenido a un pasajero en el Aeropuerto del Prat de Barcelona por llevar diferentes tipos de drogas escondidas en el ano y también en la maleta. La detención se produjo el 12 de agosto en colaboración con la Agencia Tributaria, y se inició a raíz de la sospecha de que un pasajero de un vuelo procedente de Bruselas podía estar transportando algún tipo de droga.

Al aterrizar, cuando los agentes le revisaron el equipaje, les llamó la atención que había cinco botes supuestamente de complementos alimenticios. Sin embargo, al analizarlos comprobaron que se trataba de 75 comprimidos de MDMA con un peso total de 212 gramos.

Con una radiografía descubrieron la droga en el ano

La actitud del detenido y las respuestas incoherentes que daba hicieron sospechar a la Guardia Civil que podría estar escondiendo más droga. Fue entonces cuando le hicieron una radiografía y descubrieron la droga en la cavidad anal. Por último, el hombre accedió de forma voluntaria, y bajo supervisión médica, a expulsar un preservativo que contenía 16 bolsas de droga .

De estas bolsas, había ocho de TUSI (conocida como cocaína rosa) con un peso de 8,8 gramos, cinco de ketamina de 5,3 gramos y tres de MDMA de 3,3 gramos. Por todo esto, al detenido se le acusa de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y ya ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de El Prat de Llobregat.