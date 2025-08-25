Macrooperación policial con 250 agentes en Roses, Girona, contra la venta ilegal

Redacción Cataluña Barcelona, 25 AGO 2025 - 16:26h.

Compartir







Los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Roses (Girona) han activado este lunes por la mañana un dispositivo contra el 'top manta' con 250 agentes.

Se han registrado dos domicilios y dos garajes, donde tenían mucho material almacenado, en el que se han podido identificar a una veintena de personas, subsaharianos, que vivían en los domicilios.

Desde el Ayuntamiento de Roses, aseguran que se han hecho varias acciones este verano en el marco de la campaña contra el "top manta", y el dispositivo policial de hoy es la de mayor envergadura. Hubo otros dos operativos policiales el 13 y 21 de agosto, en los que se decomisaron en total unos 4.000 artículos falsificados.

230 manteros activos este mes de agosto

En total, estiman que este agosto hay unos 230 manteros activos en el paseo marítimo, un 19% menos respecto al año pasado. También se han llevado a cabo campañas de sensibilización y señalización dirigidas a compradores, incluyendo sanciones.

De momento ya hay un detenido, un hombre senegalés de 53 años, y se han incautado entre 7 y 10 toneladas de prendas. No se descartan más detenciones. El objetivo de los cuerpos policiales es luchar contra el "top manta" y los delitos contra la propiedad industrial y la falsificación de marcas en la población de Roses.