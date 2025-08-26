Buscan a los autores de una agresión sexual a una mujer en Mataró

Redacción Cataluña Barcelona, 26 AGO 2025 - 14:04h.

La víctima ya ha presentado la denuncia a los Mossos

La mujer del santero de Tui defiende a su marido tras su detención: "No es verdad todo lo que están diciendo"

Compartir







Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión sexual a una mujer en Mataró. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 22 de agosto, hacia el mediodía cerca de la calle Concepció, en pleno centro histórico de la ciudad.

Los Mossos únicamente han confirmado que la víctima, que ya ha presentado la denuncia, es mayor de edad, pero no han facilitado más detalles de los hechos para no interferir en la búsqueda que están llevando a cabo para encontrar de los agresores.

PUEDE INTERESARTE Detenido un joven por asaltar una vivienda y agredir sexualmente a una mujer en Almería

Los Mossos están en busca de los agresores

Según algunas fuentes, que explica el la televisión pública de Mataró, los agresores serían dos hombres, que habrían huido de la zona al ver que algunos vecinos que presenciaban el asalto empezaron a increparles.

Los Mossos están trabajando a partir de las descripciones físicas que ha proporcionado la víctima y están recogiendo el testimonio de los vecinos y vecinas para intentar identificar y detener a los autores de la agresión sexual.