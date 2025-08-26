La mujer del santero de Tui defiende a su marido tras su detención: "“No es verdad todo lo que están diciendo”

Santero de Tui detenido por presuntos abusos sexuales a sus clientas bajo la promesa de curarlas.

Detienen a un santero de Pontevedra que recetaba a sus pacientes sexo con él para curarse

La Guardia Civil ha detenido en Tui (Pontevedra) a un santero acusado de aprovecharse de la vulnerabilidad de sus pacientes para convencerlas de mantener relaciones sexuales con él como supuesto método de curación. Según la investigación, el hombre aseguraba a las mujeres que estaban poseídas por un espíritu y que solo mediante su contacto físico podían sanar. Estas prácticas, según la investigación, se prolongaban durante meses, con varias clientas afectadas por los supuestos abusos.

El arresto se llevó a cabo el pasado jueves y, posteriormente, el santero quedó en libertad con cargos como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Al menos una de las denuncias formalizadas va más allá de los ofrecimientos sexuales e incluye un presunto caso de agresión sexual. Desde entonces, el acusado permanece en paradero desconocido.

Amigo del santero detenido: “En este país se denuncia a la ligera”

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha desplazado a la localidad gallega para recabar testimonio y conocer la percepción de los vecinos sobre el detenidos. Una vecina asegura que todas sus clientas eran mujeres. La mayoría de los vecinos, no obstante, describen al detenido como una persona tranquila, dedicada desde hace años a la santería, aunque admiten desconocer las prácticas que ahora se investigan.

La pareja del acusado ha salido en su defensa, asegurando que “No es verdad todo lo que están diciendo y hay que esperar a la investigación y al juicio". y pidiendo esperar a la investigación y al juicio. Un amigo del santero también le respalda afirmando: “En este país se denuncia a la ligera”.