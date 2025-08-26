Redacción Cataluña Barcelona, 26 AGO 2025 - 19:18h.

La investigación empezó el 10 de julio de 2025, tras la localización de un artefacto explosivo casero, que no llegó a detonar, en el exterior de las oficinas de un organismo público de La Seu d'Urgell

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 20 de agosto a un hombre de 53 años por fabricar artefactos explosivos caseros, como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos, fabricación y tenencia de explosivos y quebrantamiento de condena, en La Seu d'Urgell (Lleida) según un comunicado emitido este martes

La investigación empezó el 10 de julio, tras la localización de un artefacto explosivo casero, que no llegó a detonar, en el exterior de las oficinas de un organismo público de La Seu d'Urgell. En ese momento se activó un dispositivo de seguridad con intervención de los TEDAX, que lo neutralizaron.

El detenido es reincidente en la fabricación de artefactos explosivos caseros

Este incidente se vinculó con otro hecho en la misma localidad el 30 de junio, cuando se localizó otro artefacto de diferente composición, que tampoco detonó.

Una vez identificado el detenido, y haberlo vinculado con los dos hechos, el 21 de agosto se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro en la localidad, y se intervinieron otros artefactos explosivos caseros y material para su fabricación.

También se localizaron indicios que acreditaban la reincidencia y evolución en la técnica de fabricación, y el detenido, que tiene antecedentes, pasó a disposición judicial el día 22 de agosto en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Seu d'Urgell.