La pintura forma parte de una serie de 500 piezas que Salvador Dalí pretendía crear a partir de cuentos populares de Oriente Medio

BarcelonaUna obra original de Salvador Dalí, descubierta en una venta de liquidación de una vivienda en Cambridge (Reino Unido), se subastará el próximo 23 de octubre. Su precio de salida estimado es entre 20.000 y 30.000 libras (entre unos 23.000 y 34.000 euros), lo que supondrá un rédito de hasta 200 veces para el vendedor que adquirió en su día la pintura por 150 libras (unos 175 euros).

La pintura, titulada 'Vecchio Sultano', de 38 x 29 centímetros es una pieza de técnica mixta, realizada con acuarela y rotulador, y es una ilustración de una escena de 'Las mil y una noches', una serie de 500 piezas que Dalí pretendía crear a partir de cuentos populares de Oriente Medio que fueron encargados por una adinerada pareja italiana, Giuseppe y Mara Albaretto.

Según explica Gabrielle Downie, asociada de la casa Cheffins, donde se subastará la obra, la pintura fue comprada, antes de ser identificada y autenticada, por un comerciante de arte y antigüedades local con sede en Cambridge.

Fue vendida sin saber que era original

"El vendedor, que desea permanecer en el anonimato, completó la investigación inicial sobre la pintura y descubrió que la obra se había ofrecido a la venta en Sotheby's en la década de 1990, totalmente atribuida a Dalí. La pérdida de una atribución es bastante inusual en el mundo del arte moderno, lo que convierte este descubrimiento en un importante para los estudiosos de Dalí", destaca Gabriell Downie.

Una pieza inusual que se ha tasado y tiene un valor entre 20.000 y 30.000 euros, convirtiendo la creación de Dalí en una auténtico chollo para el vendedor que vio en la ilustración una obra que fue vendida sin saber que era original del pintor catalán.