Redacción Cataluña 02 SEP 2025 - 12:32h.

Los vecinos alertaron a los Mossos d'Esquadra de la presencia de marcadores en las puertas del edificio

¿Cómo saber si han marcado tu buzón o casa para robar?

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre tras pillarle 'in fraganti' mientras intentaba acceder a un piso en Barcelona, donde previamente había colocado un marcador en la puerta.

Los vecinos de la finca ubicada en el distrito barcelones de L'Eixample alertaron a la policía catalana de la presencia de marcadores en las puertas del edificio.

PUEDE INTERESARTE El vídeo que muestra el brutal asalto de dos encapuchados a una mujer en su vivienda de Tenerife: uno ya ha sido detenido

Al día siguiente, los mossos realizaron vigilancia por la zona y localizaron de madrugada a un hombre en el interior del bloque intentado abrir una puerta.

Llevaba marcadores de plástico encima

De este modo, los agentes detuvieron al hombre, que carece de antecedentes por hemos similares y llevaba encima marcadores y un plástico para abrir puertas por el método de "la radiografía".

Los marcadores son uno de los métodos que los ladrones utilizan para comprobar si la casa está vacía antes de perpetrar el robo. Esta pestaña o tira de plástico transparente se coloca entre el marco de la puerta y la propia puerta, bien al lado de las bisagras o bien junto a la cerradura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los diminutos testigos tienen la finalidad de indicar a los ladrones si el domicilio está vacío y sus moradores ausentes, ya que la testigo de plástico continua en su posición días después al no haber sido abierta la puerta. Si la tira está en el suelo o, sencillamente, ha desaparecido, el ladrón sabe que hay movimientos en ese domicilio.

El hecho de que sean tiras pequeñas, transparentes y que se coloquen a una altura muy baja provoca que la mayoría de las personas no se fijen, es decir, que son imperceptibles.