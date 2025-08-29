Redacción Cataluña 29 AGO 2025 - 12:53h.

Cuando se vio sorprendido por el mosso, el sospechoso se dio a la fuga

Los Mossos detienen a un hombre en Martorell por su presunta vinculación al terrorismo yihadista

Compartir







BarcelonaUn agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio ha pillado in fraganti a un ladrón cuando intentaba acceder a una vivienda de Sant Andreu, en Barcelona. El policía sorprendió al hombre mientras escalaba por una tubería para robar en casa de personas mayores, sobre las 23.40 horas de la noche del martes.

Cuando el sospechoso se vio sorprendido se dio a la fuga, pero tras una persecución el agente de paisano logró detener al ladrón. Según informan los Mossos a través de un comunicado en redes sociales, el detenido es un hombre de 26 años y tiene dos antecedentes por los mismos hechos y una orden de detención por ingreso en prisión.

Además, como se observa en la imagen difundida por los Mossos, el hombre iba equipado con un destornillador de grandes dimensiones.