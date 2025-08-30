Las cámaras de seguridad de la vivienda permitieron identificar al arrestado y ahora se busca al otro encapuchado

La Policía Nacional detiene en Valencia a un hombre que amenazó con un cuchillo a una mujer en su vivienda

TenerifeLa Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como uno de los dos encapuchados que asaltaron con violencia a una mujer en su vivienda ubicada en la localidad de Guargacho, dentro del municipio de San Miguel (Tenerife).

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos tuvieron lugar hace varios meses y a plena luz del día cuando la víctima escuchó el timbre del domicilio y salió a comprobar quién llamaba, momento en el que fue atacada violentamente por dos hombres que ocultaban su rostro.

Los ladrones se fueron sin robar

En este sentido, uno de ellos la retuvo por la fuerza utilizando gran violencia, mientras el segundo accedía al interior del domicilio aunque finalmente, y gracias a los gritos de la víctima, ambos individuos decidieron abandonar el lugar sin consumar el robo.

Ante estos hechos, los agentes del Área de Investigación de Granadilla de Abona realizaron un estudio de las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa y lograron identificar, localizar y arrestar a uno de los presuntos autores por un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granadilla de Abona. Por otra parte, la investigación sigue abierta para localizar al segundo implicado en estos hechos.