Un dron policial identifica posibles focos de mosquitos en piscinas privadas de Torredembarra: "Parecen no tener control"
El consistorio trabaja en la localización de los propietarias para que adopten las medidas de mantenimiento y desinfección
El dron identificó cuatro piscinas en fincas privadas que "podrían acontecer focos activos de cría de insectos"
TarragonaUn dron de la Policía Local de Torredembarra (Tarragona) ha permitido identificar posibles puntos de proliferación de larvas de mosquito en fincas privadas de la localidad catalana. Concretamente en cuatro piscinas, que podrían ser focos activos de cría de este tipo de insectos.
Los agentes realizaron recientemente un vuelo de control con el dron de la Unidad de Vigilancia Aérea en la zona de la urbanización catalana Marítima Nord, con el objetivo de detectar posibles puntos de larvas de mosquitos.
Durante la inspección, el dron identificó cuatro piscinas en fincas privadas que "parecen no tener ningún tipo de control ni mantenimiento y que, por lo tanto, podrían acontecer focos activos de cría de insectos".
Desinfección para evitar la presencia de larvas
Ante esta situación, el consistorio de la localidad catalana ya está trabajando en la localización de las personas propietarias para que adopten las medidas necesarias de mantenimiento y desinfección que eviten la presencia de larvas.
Esta actuación se enmarca en las tareas de prevención que se llevan a cabo en el municipio para reducir la proliferación de mosquitos, que incluyen tratamientos periódicos y acciones especiales en puntos sensibles del término municipal.
Por su parte, la regidora de Salubridad de Torredembarra, Angie Muñoz, ha puesto en valor la importancia de este tipo de actuaciones de vigilancia y ha agradecido la colaboración ciudadana en la hora de comunicar incidencias relacionadas con posibles focos de mosquitos.