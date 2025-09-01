Carlos Plá 01 SEP 2025 - 13:38h.

El ayuntamiento de la localidad castellonense ha prohibido a los vecinos los desplazamientos por el término municipal por precaución

Muere un hombre tras ser corneado en el pecho por una vaca en una granja agrícola de Curtia, Asturias

Compartir







CastellónPatrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil rastrean ayudadas con drones el casco urbano y los alrededores de la localidad castellonense de Alcalà de Xivert en busca de las cinco vacas que permanecen desaparecidas.

Los hechos se produjeron la noche de este domingo, cuando diez vacas que participaban en los actos taurinos de Alcalà de Xivert (Castellón) con ocasión de sus fiestas patronales se escaparon del camión de la ganadería.

PUEDE INTERESARTE Las orcas reaparecen en las Rías Baixas y destrozan un velero: ya son 15 embarcaciones dañadas este último mes

De las vacas, que anduvieron sueltas por las calles de la localidad castellonense, se pudo recuperar una durante la noche y otras cuatro a lo largo de la mañana de este lunes.

Prohibidos los desplazamientos por el municipio

En la reunión de coordinación celebrada anoche se acordó prohibir desplazamientos por el término municipal por precaución. Por eso, desde las 6.30 horas de este lunes se está avisando en todas las salidas del pueblo, para que no se vaya a realizar labores al campo por precaución.

PUEDE INTERESARTE Aparecen vacas muertas flotando en el mar Mediterráneo: las principales hipótesis de su procedencia

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También se ha instalado cartelería en el pueblo alertando de la situación, y las patrullas policiales trabajan con los responsables de la ganaderia para poder conducir a las vacas al camión.