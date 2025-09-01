Patrullas policiales buscan con drones cinco vacas fugadas en las fiestas de Alcalá de Xivert
El ayuntamiento de la localidad castellonense ha prohibido a los vecinos los desplazamientos por el término municipal por precaución
Muere un hombre tras ser corneado en el pecho por una vaca en una granja agrícola de Curtia, Asturias
CastellónPatrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil rastrean ayudadas con drones el casco urbano y los alrededores de la localidad castellonense de Alcalà de Xivert en busca de las cinco vacas que permanecen desaparecidas.
Los hechos se produjeron la noche de este domingo, cuando diez vacas que participaban en los actos taurinos de Alcalà de Xivert (Castellón) con ocasión de sus fiestas patronales se escaparon del camión de la ganadería.
De las vacas, que anduvieron sueltas por las calles de la localidad castellonense, se pudo recuperar una durante la noche y otras cuatro a lo largo de la mañana de este lunes.
Prohibidos los desplazamientos por el municipio
En la reunión de coordinación celebrada anoche se acordó prohibir desplazamientos por el término municipal por precaución. Por eso, desde las 6.30 horas de este lunes se está avisando en todas las salidas del pueblo, para que no se vaya a realizar labores al campo por precaución.
También se ha instalado cartelería en el pueblo alertando de la situación, y las patrullas policiales trabajan con los responsables de la ganaderia para poder conducir a las vacas al camión.