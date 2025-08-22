Se han convertido en una herramienta clave de los efectivos desplegados para combatir las llamas

Última hora de los incendios en España | Los desalojados en Extremadura volverán a sus casas a lo largo del día

En la lucha contra la oleada de incendios que sigue asediando a España, los drones han vuelto a ser una herramienta con una función vital. Gracias a ellos y a sus cámaras infrarrojas, los efectivos desplegados en los operativos para combatir el fuego pueden ayudarse de su tecnología para localizar muchos de los focos que surgen, así como para encontrar personas atrapadas, desaparecidas o en necesidad de ayuda.

Cumpliendo una labor fundamental desde el aire, ven lo que otros no ven en medio del terreno quemado y ennegrecido, o por la noche, mientras las llamas siguen devorando árboles y arrasando hectáreas a su paso.

Los drones, fundamentales para la lucha contra el fuego

Los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil se encargan de buscar nuevos focos de calor que puedan poner en peligro la extinción del fuego.

Ante los incendios de las últimas semanas, sumamente virulentos, toda precaución y toda ayuda es poca. Gracias a estos aparatos, los agentes pueden mapear el terreno, obteniendo datos de gran utilidad y proporcionando así información precisa a los equipos de extinción.

Ahora que el calor da tregua, tener ‘ojos en el cielo’ es también de suma importancia para evitar que el fuego se propague en unos incendios que, por fin, con la bajada de las temperaturas y el trabajo incansable de los efectivos, empieza a evolucionar favorablemente.