Una mujer ha sido encontrada muerta con signos de violencia en una vivienda de Lloret de Mar, Gironia: hay una investigación abierta

Detenido un hombre de 54 años por matar a su madre en Torelló, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (Girona). Según ha informado este jueves la policía catalana, el aviso se ha recibido en torno a las 11:30 horas.

La Policía Local fue quien dio la voz de alarma del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio de la población. Una patrulla de los Mossos se ha dirigido al lugar de los hechos y ha comprobado que había una persona muerta con signos de violencia en la vivienda.

Los servicios de emergencia que acudieron hasta la zona no han explicado qué signos de violencia presentaba la mujer. También se desconoce si la vivienda en la que fue hallada pertenecía a la víctima o a alguien de su círculo cercano que podría estar implicado en su muerte.

Hay una investigación abierta

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona de los Mossos se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y localizar a su autor o autores. El Juzgado de Instrucción de Blanes que lleva el caso ha decretado el secreto de las actuaciones.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer fallecida ni han querido adelantar más información sobre los hechos. Los Mossos ya han comenzado ha investigar lo ocurrido para poder detener al autor o autora de la muerte de la víctima en caso de que haya algún responsable.