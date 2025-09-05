Europa Press 05 SEP 2025 - 17:25h.

Se le ha retirado el arma como medida provisional previa a la incoación de un expediente

TarragonaLos Mossos d'Esquadra investigan a un agente de la Policía Local de Vila-Seca (Tarragona) por presunto acoso sexual a dos mujeres, según han informado fuentes policiales.

Las mismas fuentes señalan que las dos denuncias se presentaron en agosto y que la División de Asuntos Internos (DAI) ha asumido la investigación de estos hechos.

Según ha avanzado el digital 'Porta Enrere', el agente identificó a una chica por incumplir una ordenanza municipal durante la fiesta mayor y, presuntamente, unos días después le escribió varios mensajes a través de las redes.

Ante la duda de que se tratase de un policía, que iba de paisano en el momento de la identificación y preocupada por el tratamiento de sus datos, la joven decidió presentar una denuncia.

Otro episodio en la comisaría

El segundo episodio ocurrió también en agosto, cuando el policía presuntamente entró en los vestuarios de la comisaría y acosó a una de sus compañeras.

El pasado 26 de agosto, la agente solicitó que se activase el protocolo contra el acoso laboral del Ayuntamiento y los mossos confirmaron a la Policía local la existencia de dos denuncias en contra del policía por hechos similares. El consistorio acordó, como medida provisional previa a la incoación de un expediente disciplinario, la retirada del arma reglamentaria al agente.