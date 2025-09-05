Redacción Cataluña 05 SEP 2025 - 11:44h.

La trabajadora sufrió la agresión mientras realizaba la bajada obligatoria de las celdas

El agresor fue trasladado al Departamento Especial de Régimen Cerrado

BarcelonaLa sección sindical de CCOO del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) ha denunciado la agresión sexual que una trabajadora de la cárcel sufrió mientras realizaba la bajada obligatoria de las celdas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 2 de septiembre, cuando los presos salían de sus celdas para participar en actividades mínimas de convivencia o de recreo

"No hace falta recordar que es uno de los momentos del servicio donde nuestra seguridad debe ser la máxima prioridad", ha denunciado CCOO sobre la agresión sexual.

Para el sindicato, la repartición de medicación o el momento en el que todos los internos se encuentran en el comedor son escenarios donde "resulta imprescindible disponer de la dotación necesaria de funcionarios para garantizar tanto nuestra seguridad como el buen funcionamiento del módulo".

Según ha explicado CCOO, la trabajadora supo "aislar el problema y pidió apoyo a los compañeros, enfrentándose a la situación con firmeza y decisión, así como al jefe de servicios por la rápida conducción del agresor al Departamento Especial de Régimen Cerrado".

Por todo ello, el sindicato exige que la dirección del centro "mantenga la mano firme ante las agresiones sexuales" y que se garantice "en todo momento" el apoyo y la protección a los trabajadores y trabajadoras que las padecen.