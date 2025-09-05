Redacción Cataluña 05 SEP 2025 - 10:57h.

Los Mossos d'Esquadra le relacionan con dos agresiones sexuales cometidas en Gavà entre octubre y enero de este año

El hombre llevaba sombrero, peluca, gafas y bigote postizo para dificultar su identificación y evitar su detención

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido en Castelldefels (Barcelona) a un agresor sexual, que actuaba disfrazado para asaltar con violencia a sus víctimas, como presunto autor de dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, de tenencia de armas y de robo con pasado y/o intimidad en Gavà (Barcelona).

La policía catalana tuvo conocimiento de que el 1 de octubre un hombre agredió sexualmente con violencia e intimidación en la vía pública a una mujer en Gavà. El autor de los hechos amenazó con arma blanca a la víctima, que sufrió lesiones en manos y brazos.

La mujer dio una descripción del autor muy esmerada, destacando que llevaba barba y/o bigote y gafas graduadas de pasta. Ante estos hechos, la peligrosidad y la violencia ejercida por esta persona, la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) asumió de forma inmediata la investigación.

Utensilios para inmovilizarla y consumar la agresión sexual

El pasado 24 de enero de este año, se tuvo conocimiento de otra agresión sexual en Gavà, en la que la víctima fue amenazada con un arma de fuego y un arma blanca. El agresor utilizó distintos utensilios para inmovilizarla y consumar la agresión sexual.

Esta víctima también destacó que el autor llevaba barba y gafas graduadas de pasta grandes y de color negro posiblemente falsas, así como un bigote de color negro y posiblemente postizo.

Mismo autor y perfil criminológico

La Unidad Central de Agresiones Sexuales de la DIC determinó que se trataba de un mismo autor con dos víctimas distintas. A partir de ese momento, empezaron a trabajar con la hipótesis de que se trataba de un autor serial y que "era muy probable" que pudiera cometer una nueva agresión.

Los agentes participaron desde el inicio en la elaboración del perfil criminológico del agresor inicialmente desconocido. Su tarea consistió en establecer la relación conductual entre ambos casos y concluir, de forma incipiente, la elevada probabilidad de que se tratara del propio autor y que su conducta mostraba la capacidad para actuar de nuevo.

Según los analistas, el tipo de violencia ejercida contra las víctimas, su modus operandi perfeccionado y poco habitual —basado en la alteración facial con elementos postizos como bigotes, barba, peluca y gafas—, junto con la persistencia de actuar en la misma zona y franja horaria, lo definían como un perfil de agresor sexual serial y singular y altamente peligroso.

Los agentes no dejaron en ningún momento de vigilar la zona, donde también participaron efectivos de Mossos d'Esquadra de la comisaría de Gavà y de la policía local de esa localidad. Finalmente, en uno de estos dispositivos de vigilancia, la UCAS identificó a un hombre con gorra y gafas que coincidía con la descripción facilitada por las dos víctimas y una testigo que un día antes le vio en actitud sospechosa.

Resultados concluyentes de la Policía Científica

Paralelamente a las diligencias policiales, los indicios recogidos en el lugar de los hechos y posteriormente analizados por la Policía Científica fueron determinantes en el avance de la investigación. Los estudios y comparativas efectuados sobre los objetos intervenidos en el sospechoso aportaron resultados concluyentes que permitieron establecer su vinculación directa con los dos hechos investigados.

"La gravedad de los eventos, junto con la necesidad de aportar con rapidez pruebas objetivas que reforzaran las líneas de investigación abiertas, hicieron imprescindible que los laboratorios policiales trabajaran con la máxima celeridad y bajo una gran presión temporal", han explicado los Mossos d'Esquadra.

De este modo, la investigación finalizó con la detención el pasado 2 de septiembre en Castelldefels del autor de ambas agresiones sexuales, que pasó ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Gavà.