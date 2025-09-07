Iván Sevilla 07 SEP 2025 - 17:21h.

Desarticulado en Mataró, Barcelona, un grupo de estafas y receptación de smartphones robados

Se ha activado un buscador con el número de IMEI para entregar los dispositivos a sus legítimos dueños

BarcelonaEn el marco del Plan Kanpai que continúa activo, los Mossos han recuperado en Mataró (Barcelona) gran cantidad de dispositivos, entre ellos un millar de móviles robados que sus poseedores pretendían enviar a Marruecos.

Así lo han apuntado en un extenso comunicado en el que informan de la desarticulación de un grupo dedicado a las estafas y la receptación de teléfonos sustraídos por toda España y Europa.

Lo operación llevada a cabo estaba vinculada a la denominada 'Baltis', que los agentes desarrollaron anteriormente con hasta 17 detenidos. Querían dar con las personas que recibían después el botín conseguido.

Por eso, siguieron investigando para, en esta segunda fase, neutralizar el escalafón del entramado criminal con ramificaciones en el extranjero. Dos miembros del mismo compraban al por mayor los smartphones robados.

Luego, se encargaban de su distribución en otros países. La policía catalana ha destacado que han podido localizar casi 2.000 móviles en solo dos meses desde que empezó el Plan Kanpai.

Pudieron dar con ellos primero gracias a la ubicación remota que activaban sus propietarios, tal y como relataban en sus denuncias presentadas en comisaría. La reiteración de geolocalizaciones resultó sospechosa.

Estafas mediante phishing y transporte a Marruecos

También los Mossos d'Esquadra descubrieron intentos de estafas a víctimas mediante phishing. En estos casos, los autores contactaban con ellas haciéndose pasar por servicios de seguridad o por personas que aseguraban haber encontrado su dispositivo.

Pedían que les enviaran las credenciales de acceso para recuperar el terminal. Una vez obtenidos estos datos, obtenían la información sensible como contraseñas bancarias o cuentas de correo. Su objetivo era lograr un beneficio económico extra.

Por ejemplo, a través de movimientos con criptomonedas, que fueron detectados por los policías encargados del caso. Incluso eran superiores a los 200.000 euros.

Los trabajos de investigación dieron sus frutos. Averiguaron que manipulaban, empaquetaban y entregaban los teléfonos periódicamente a conductores de camiones de empresas logísticas marroquís, con sede en Tánger.

Estos profesionales aprovechaban sus desplazamientos al país africano para llevarlos. De hecho, el 9 de mayo se interceptó uno de estos vehículos con 168 móviles de alta gama y cuatro portátiles.

Habilitado un buscador para recuperar el terminal

El conductor fue arrestado y en la misma investigación se intervinieron también 319 móviles reseteados que pretendían transportar a Francia para después enviarlos a China.

Más de 40 propietarios de los terminales lograron recuperarlos gracias a gestiones con operadoras de telefonía. En otros casos, no fue posible su entrega a los legítimos dueños.

Ante las dificultades que se están encontrando los Mossos para devolver los smartphones a las víctimas de los robos, han optado por habilitar un buscador web donde pueden comprobar si tienen o no su terminal.

Simplemente deben escribir el número de IMEI del dispositivo para saber si fue intervenido y está en comisaría. Si reciben una respuesta afirmativa del sistema, tienen que ponerse en contacto con la policía catalana.

Esta herramienta se irá ampliando conforme se vayan incautando nuevos móviles. Hasta el momento, según detallan los Mossos, ya se han identificado 50 denuncias relacionadas con robos de estos aparatos electrónicos.