Uno de los detenidos es una mujer con 47 antecedentes

Pillado 'in fraganti' cuando intentaba acceder a un piso en Barcelona: llevaba marcadores para abrir puertas

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas, entre ellas una mujer con casi medio centenar de antecedentes, y han comisado un diamante de 30.000 euros en una actuación realizada en Barcelona.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde, cuando una patrulla de seguridad ciudadana vio movimientos sospechosos sobre un coche.

Los agentes finalmente detuvieron a las tres personas por haber saqueado un vehículo, según ha explicado la policía catalana en sus redes sociales.

Esta intervención permitió arrestar a una mujer de 51 años con 47 antecedentes, además de intervenir un diamante valorado en 30.000 euros, herramientas y más de 300 euros en metálico.