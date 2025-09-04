Redacción Euskadi Europa Press 04 SEP 2025 - 19:50h.

El joven ladrón, que había forzado la cerradura de la puerta antes de cocinar y echarse a dormir, huyó saltando por una ventana

Pasajes, GuipúzcoaLa Ertzaintza ha detenido este pasado miércoles a un joven de 21 años que se quedó durmiendo en la cama de una casa en la que entró a robar en la localidad guipuzcoana de Pasajes. El arrestado fue sorprendido por familiares del propietario de la vivienda.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, agentes de la Ertzaintza fueron requeridos para dirigirse a Pasajes, a la vía férrea de Euskotren, puesto que había un joven que había huido de una vivienda saltando por una ventana.

El propietario del domicilio llevaba un par de días fuera de la casa y el ladrón, aprovechando la ocasión, accedió al interior forzando la puerta de entrada.

El ladrón se echó a dormir tras cocinar

Cuando varios familiares acudieron a la vivienda para visitarla, detectaron daños en la cerradura de la puerta y, una vez dentro, observaron que alguien había estado preparando algo de comida en la cocina.

Acto seguido, se encontraron a un extraño durmiendo en una habitación y éste, al ver a estas personas, huyó de la casa saltando por una ventana a las vías del tren, tomando previamente una videoconsola, dinero y algún que otro objeto.

Los agentes que acudieron al lugar localizaron al ladrón en el andén de la estación y lo detuvieron por robo con fuerza en una casa y lo trasladaron a dependencias policiales. Los objetos sustraídos fueron incautados a sus propietarios para poder devolverlos. El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.