Álex Aragonés 08 SEP 2025 - 00:01h.

El curso 2025-2026 mantiene la reducción de ratios de los últimos cursos en I3 y 1º de ESO

La “vuelta al cole” más cara de la historia pone en riesgo la educación de miles de niños, niñas y adolescentes

Compartir







BarcelonaLas aulas de los colegios catalanes vuelven a llenarse de alumnos este lunes con una vuelta al cole marcado por el descenso progresivo de las ratios de los últimos cursos en I3 y 1º de ESO, con el objetivo de favorecer al alumnado, y el aumento de la plantilla docente con 1.672 nuevas dotaciones en un año académico que sigue marcado por el veto a los móviles y que esta vez afecta de lleno en la etapa obligatoria.

El curso 2025-2026 ha empezado con una previsión de casi 1.605.000 alumnos de las diferentes enseñanzas, 2.247 menos que el curso anterior debido al descenso principalmente en la educación infantil, primaria, y ESO. Una situación que cambia en el caso del profesorado, que ha empezado con una plantilla de 83.949 dotaciones en los centros públicos, lo que supone un crecimiento de 1.672 respecto hace un año.

PUEDE INTERESARTE Casi 1,3 millones de escolares en riesgo de pobreza no irán al comedor por falta de beca

"Nos encontramos con unas aulas que tienen menos alumnos, pero con una mayor complejidad, dada esta incremento de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo", destacó la consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, en la presentación del curso escolar.

En Infantil 3, el 95,27% de los 2.072 grupos públicos tienen un ratio de 20 alumnos por grupo o inferior; y si se tiene en cuenta el ratio 19 o inferior, la cifra es del 82,53%. En 1º de ESO, el 97,1% de los 1.898 grupos públicos tendrán un ratio de 30 alumnos por grupo o inferior.

Sin móviles en la etapa obligatoria

Este curso, otra de las grandes novedades es la eliminación de los móviles en la etapa obligatoria, por lo que el departamento publicará durante el mes de septiembre una guía para acompañar a las familias en el uso responsable de los dispositivos móviles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Consideramos que su eliminación del contexto escolar es un paso más que contribuirá a mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado, la convivencia y el clima en los centros y los preservará en la escuela de los riesgos de acceso a determinadas redes sociales menos protegidas", apuntó Niubó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por lo que se refiere a la etapa 0-3, la conselleria impulsará la creación de 904 plazas públicas, e incrementa en 200 euros la financiación de plazas en los ayuntamientos, que pasan de 1.600 a 1.800 euros. También se incrementa la dotación del Departamento en la gratuidad del I2 con 200 euros para hacer efectiva la gratuidad de las familias.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Más plazas de formación profesional

En el caso de la formación profesional, este curso crecen la oferta con 7.538 nuevas plazas y 305 nuevos grupos, la mayoría a grado medio, grado superior y programas de formación e inserción.

Otras novedades en la formación profesional son la reserva de grupos públicos en la FP de grado básico para jóvenes tutelados, la implementación de grupos de acogida lingüística en los centros de formación de personas adultas, dos grupos de programas profesionalizadores en centros penitenciarios y el incremento de 62 orientadores en los centros.