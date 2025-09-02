telecinco.es 02 SEP 2025 - 12:12h.

Las familias se gastan 422€ de media por cada estudiante, lo que afecta a casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes en riesgo de exclusión

Aldeas Infantiles SOS ayuda a las familias en situación de vulnerabilidad complementando su formación y poniendo el foco en la educación primaria

Llega septiembre y con él la “vuelta al cole” y las complicaciones socioeconómicas que supone, especialmente para los más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes que afrontan el regreso a las aulas en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone un 34,1% de la infancia en España.

Según Aldeas Infantiles SOS, el gasto medio por estudiante para hacer frente al inicio del curso escolar es de 422€, lo que supone un aumento del 1,59% con respecto al mismo periodo del año anterior, y sitúa esta cifra en la “vuelta al cole” más cara de la historia. A los gastos en material escolar, libros de texto o uniforme se le unen los nuevos formatos de libros digitales, que pone de manifiesto el impacto de la brecha digital que sufren algunos niños, niñas y adolescentes.

Por lo general, el gasto medio anual por estudiante fue de 2.588€ durante el último año, y podría aumentar en 2025 hasta los 3.000€, especialmente en los centros privados o concertados, según datos de la OCU. Este contexto refleja la importancia del entorno socioeconómico de las familias en las oportunidades educativas de la infancia.

Además, en numerosas ocasiones, estos niños y niñas ven limitado su acceso a actividades extraescolares, deportivas, culturales o sociales, lo que aumenta la desigualdad y dificulta su plena integración.

Las consecuencias en la educación de la infancia

El nivel socioeconómico que percibe la infancia en su entorno familiar se refleja en su proceso educativo. Los niños, niñas y adolescentes que crecen en situación de vulnerabilidad tienden a obtener resultados más bajos en sus estudios. La brecha digital, las limitaciones de recursos, así como las dificultades de conciliación ponen en riesgo el derecho de la infancia a recibir a una educación de calidad.

Además, presentan mayores tasas de absentismo y de abandono escolar temprano y tienen una probabilidad más alta de repetir curso, debido a las dificultades a las que se enfrentan.

La necesidad de garantizar la educación en los primeros años

Aldeas Infantiles SOS pone en valor una educación de calidad en la etapa de 0-3 años, puesto que sienta las bases para el desarrollo cognitivo, emocional, psicomotor y social del niño o niña. En España, la tasa de escolarización de 0-3 años se sitúa en el 55,8 %, lo que deja fuera del sistema educativo a casi la mitad de los niños en esa franja de edad, siendo las familias vulnerables las más perjudicadas.

La organización tiene cinco centros de Educación Infantil, en los que conviven niños y niñas de familias que necesitan conciliar su vida laboral y familiar con otros derivados por los Servicios Sociales. Esta diversidad de entornos familiares promueve la integración y ofrece a la infancia un ambiente de crecimiento inclusivo.

Centros de Día de Aldeas Infantiles SOS: un refugio para las familias

Cerca de 4.700 niños, niñas y adolescentes reciben apoyo en alguno de los 32 Centros de Día que Aldeas Infantiles SOS pone a su disposición en Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Valencia, Asturias y Baleares.

El objetivo de estos centros es apoyar a la infancia que encuentra barreras en el acceso a la educación, facilitándoles libros, ropa y material escolar. En las situaciones más críticas, también proporcionan alimentos, ya sea de manera directa o con ayudas económicas en algunos de sus comedores.

La salud mental de los niños, niñas y adolescentes también son uno de los pilares fundamentales para Aldeas Infantiles SOS. Para ello, sus equipos multidisciplinares, formados por educadores, psicólogos, pedagogos y/o trabajadores sociales, acompañan a la infancia en su proceso educativo y personal.

A lo largo del año, los niños, niñas y adolescentes reciben refuerzo académico, acceden a dispositivos digitales y disfrutan de meriendas, talleres educativos, actividades lúdicas, deportivas y salidas culturales, que complementan y refuerzan su formación académica.

Además, Aldeas Infantiles SOS no solo se centra en la educación de la infancia. Por las mañanas, el esfuerzo se dirige hacia las familias, fortaleciendo sus habilidades parentales y ofreciendo formación en áreas como la alfabetización digital y la búsqueda de empleo.