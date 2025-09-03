Un nuevo estudio defiende que los alumnos que repiten acaban además más solos, más rechazados y con menos herramientas para salir adelante

La tasa de repetición escolar ha descendido hasta alcanzar un mínimo histórico

El arranque del nuevo curso escolar está a punto de comenzar y con la llamada ‘vuelta al cole’, un año más, llegan las inquietudes. En los últimos años cuesta seguir el ritmo de los cambios en las aulas, con nuevas asignaturas, nuevos métodos de enseñanza e incluso clasificación. Además, al eterno y polémico debate a favor o en contra de la repetición de curso se suma ahora un nuevo estudio que cuestiona que repetir tenga beneficios.

Concretamente, poniendo el foco en el asunto asegura que los alumnos repetidores sufren problemas de integración social.

“Son menos populares en las redes de amigos y de mejores amigos. Además, son más populares en las redes de enemigos y, por encima de todo, aparecen como muy centrales en las redes de odio; en las redes de conflicto”, apunta Pablo Brañas, catedrático de Economía del Comportamiento en la Universidad de Loyola.

Los efectos de repetir curso sobre los alumnos, según el estudio

El impacto negativo de repetir curso, explica el catedrático, se mantiene incluso años después. “Lo más duro de todo es que cuando comparamos chicos que repiten ahora con chicos que repitieron en el pasado, lo que encontramos es que apenas hay ninguna diferencia: en todas las características son iguales. Lo único que parece ser que cambia es que la impopularidad se atenúa un poco”, precisa Brañas.

Estudios anteriores, de igual modo, aseguran que repetir curso tiene escasos beneficios académicos, algo sobre lo que el catedrático añade: “No solo tiene muy pocos resultados académicos, escasos o nulos, sino que además aumenta la probabilidad de que se vayan del colegio; salgan del sistema educativo”.

Ahora, este estudio demuestra que los alumnos que repiten acaban además más solos, más rechazados y con menos herramientas para salir adelante.

“Al final son niños que van a salir más tarde al mercado laboral, que van a tener más tarde independencia económica”… apunta.

España, con las tasas más altas de repetición de curso escolar

Entre tanto, España sigue teniendo una de las tasas más altas de repetición. “Los números son escalofriantes. Cuando comparas medias de repeticiones de nuestro país con las medias europeas, todavía son muy altas”, apunta Brañas.

A ese respecto, uno de los objetivos de la última ley educativa de este Gobierno ha sido bajar el número de repetidores.