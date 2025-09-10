Redacción Cataluña 10 SEP 2025 - 12:39h.

El hombre salió de los juzgados y se presentó en las oficinas de la empresa para llevarse un vehículo con una supuesta reserva de alquiler a su nombre

Roba una moto con las llaves puestas y acaba detenido tras negarse a pagar la gasolina en Barcelona

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres de 32 y 33 años en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), acusados de robar dos vehículos de una empresa de alquiler ubicada en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc.

La policía catalana recibió el pasado 5 de septiembre un aviso de la sustracción de vehículos de una empresa de alquiler del interior de un parking privado ubicado en Sants. Al llegar, localizaron uno de los accesos forzados y, aparte de los vehículos, los autores también habían sustraído una decena de llaves de otros coches, tres tabletas de la empresa de alquiler y un teléfono móvil.

Los agentes hicieron las primeras gestiones con la empresa perjudicada, por lo que tuvieron acceso a la posición de los vehículos a través de la geolocalización y los ubicaron en L'Hospitalet de Llobregat. También identificaron a los dos presuntos autores de los robos con las imágenes de seguridad del parking.

Robo fallido

Así se dirigieron al punto marcado por el posicionamiento y localizaron los dos vehículos, todos los objetos sustraídos y los dos autores, y los detuvieron. Al día siguiente, al salir de los juzgados, uno de los dos detenidos se presentó en las oficinas de la empresa para llevarse un vehículo, ya que tenía una supuesta reserva de alquiler a su nombre.

Se trataba de una reserva fraudulenta que había realizado con el perfil de uno de los trabajadores desde una de las tabletas robadas el día anterior. Más tarde, los agentes le localizaron en las cercanías del establecimiento de alquiler, donde le detuvieron.

El presunto autor habría realizado tres contratos de alquiler de vehículos, dos de ellos por un período de un año de alquiler a coste cero, y otro por diez meses de alquiler con un coste inicial de 2.391,95 euros, donde indicó que ya había realizado un pago de 3.300 euros y que restaba una diferencia de 908,05 para devolver al detenido.

Los autores de los hechos acumulan 32 antecedentes y pasaron a disposición judicial el pasado 6 de septiembre. En relación con la detención del día 6, el detenido volvió a pasar a disposición judicial el día 7 de septiembre.