El cadáver de un hombre que presenta signos de violencia ha sido hallado en un parque de Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Vilanova i la Geltrú, BarcelonaEl cadáver de un hombre que presenta signos de violencia ha sido hallado esta mañana en un parque de la localidad de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), han informado a EFE fuentes de los Mossos.

La policía catalana ha sido alertada sobre las 07:00 horas de la mañana de que se había encontrado el cadáver de un hombre en los jardines Francesc Macià de Vilanova con signos de haber sido atacado con un arma blanca.

Investigan esta muerte violenta

Los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han certificado en el lugar la muerte del hombre, tras lo que la División de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Sur de los Mossos ha abierto una investigación.

Los agentes tratan de esclarecer las causas de la muerte y si la víctima había dormido esta noche en el parque en el que ha aparecido.

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'ElCaso', los Mossos d'Esquadra mantienen varias hipótesis sobre esta muerte violenta.

No obstante, "se desconocen las circunstancias en las que ha muerto este hombre -según parece, un sin techo que dormía en los bancos del parque- así como la identidad del agresor o agresores", recogen desde el medio de comunicación anteriormente citado.