El pleno extraordinario de la localidad catalana ha aprobado las bases reguladores del programa de vacaciones para mayores de 65 años

Esta franja de edad representa el 20% de la población de El Vendrell, donde prevén que en los próximos años llegue hasta el 30%

TarragonaDisfrutar de unas vacaciones pagadas por el ayuntamiento es la propuesta de ocio que El Vendrell (Tarragona) ofrecerá a la gente mayor de la localidad catalana tras aprobar las bases reguladores del programa en el pleno extraordinario.

El programa 'Vacaciones para ti' estará destinado para las personas de 65 años o más. Una franja de edad que representa el 20% de la población de El Vendrell, donde prevén que en los próximos años llegue hasta el 30% de total.

"Esto requerirá ampliar los servicios y programas municipales y actualizarlos en las demandas de las nuevas generaciones que se irán incorporando a esta franja de edad", explicó el consistorio tras la aprobación de un programa que ofrecerá excursiones a destinos con vínculos con El Vendrell como en las ciudades hermanadas y con las que forman parte de la asociación de Villas Termales de Cataluña, del Paisatge dels Genis o dels Barris Antics, entre otros.

Inclusión y lucha contra la soledad

Desde el Ayuntamiento pretenden "favorecer el ocio, las relaciones sociales, la inclusión y combatir la soledad" entre las personas mayores, priorizando la participación de personas en riesgo de exclusión social, además de potenciar el intercambio entre el municipio catalán y otros destinos.

"Con este programa de vacaciones queremos garantizar una calidad de vida e igualdad de oportunidades también entre las personas mayores. La población creciente de más de 65 años requerirá adaptar las políticas municipales a esta nueva realidad demográfica para que, independientemente de la edad, todo el mundo pueda tener una vida plena", añadió el alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez,

La primera experiencia del programa está prevista para el próximo mes de octubre, con dos días y una noche en un destino catalán, donde las personas mayores de 65 años podrán disfrutar de unas vacaciones a coste cero.