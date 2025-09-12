Detenido en Olot, Girona, un segundo hombre por una agresión sexual a una menor de edad

La menor fue rápidamente atendida por el Sistema Emergencias Médicas (SEM)

El vigilante que agredió sexualmente a dos adolescentes en un centro de menores de Badajoz, a prisión

Compartir







Los Mossos d'Esquadra han detenido en Olot, Girona, a un segundo hombre por su presunta implicación en la agresión sexual a una menor de edad cometida en la madrugada del 6 de septiembre durante las Fiestas del Tura de esta localidad.

Según han informado los Mossos en un comunicado, la detención se llevó acabo ayer y el detenido, que ha pasado ya a disposición judicial, es un varón de 30 años de edad. Otro hombre, para el que el juzgado de Olot dictó prisión provisional comunicada y sin fianza, fue detenido el pasado martes también por su presunta implicación en esta agresión sexual a una menor.

La agresión, que se produjo fuera de la zona de ocio y de los conciertos que se celebraban con motivo de las Fiestas del Tura en Olot, tuvo lugar la madrugada del 6 de septiembre, y después de los hechos la menor fue rápidamente atendida por el Sistema Emergencias Médicas (SEM).

Los Mossos han informado también de que siguen trabajando en la investigación de otra agresión sexual a otra menor de edad cometida dos horas después de la anterior en la misma zona.