El vigilante que agredió sexualmente a dos adolescentes en un centro de menores de Badajoz, a prisión

Las menores fueron derivadas a un programa especializado de atención a víctimas para garantizarles la protección y el apoyo necesarios

Fiscalía alerta del "auge" de conductas "cada vez más violentas" de menores y la "alarmante espiral" de delitos sexuales

Un vigilante del Centro de Menores Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, en Badajoz, se encuentra en prisión acusado de haber agredido sexualmente a dos menores, de 14 y 16 años, residentes en este recurso de protección dependiente de la Junta de Extremadura.

Los hechos fueron denunciados el pasado 24 de junio, cuando se le detuvo y se decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza por agresión sexual, según han informado fuentes judiciales.

Por su parte, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha subrayado la "máxima celeridad" con la que actuó tras tener conocimiento de las dos presuntas agresiones sexuales. Según ha precisado, los hechos fueron comunicados en la tarde del 20 de junio y, posteriormente, la directora del centro se personó en las dependencias policiales de la localidad para comunicar los hechos y poner la correspondiente denuncia.

Durante ese tiempo, se prestó atención a las dos menores, garantizando su seguridad y tranquilidad, al mismo tiempo que se puso la situación en conocimiento de los servicios especializados de la Junta con el fin de valorar conjuntamente el caso y adoptar las medidas más urgentes.

Fruto de ello, se acordaron "de inmediato" medidas para evitar cualquier acercamiento del presunto agresor a las víctimas. Desde ese momento, ha indicado, la Administración regional ha seguido en todo momento las indicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, encontrándose el asunto actualmente en vía judicial.

La Junta ha destacado además que, "de manera inmediata y con carácter urgente", ambas menores fueron derivadas a un programa especializado de atención a víctimas de abusos sexuales con el objetivo de garantizarles la protección y el apoyo necesarios.