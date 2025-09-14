Muere un trabajador de 71 años al caerle encima una estructura metálica en Rubí, Barcelona

Logo de telecincotelecinco
Muere un trabajador de 71 años al caerle encima una estructura metálica en una nave de Rubí, Barcelona

Rubí, BarcelonaUn trabajador de 71 años ha fallecido este sábado al caerle encima una estructura metálica en una nave del polígono industrial Cova Solera en la localidad de Rubí, en la provincia de Barcelona, según han informado los Mossos d'Esquadra.

El accidente laboral ocurrió hacia las 10:00 horas cuando, por causas que se investigan, el hombre ha perdido la vida al caerle encima dicha estructura metálica. Al lugar se desplazaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana e Investigación, así como siete dotaciones de Bomberos y personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los Mossos comunicaron los hechos al juzgado de guardia de Rubí y al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

