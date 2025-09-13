Redacción Madrid Europa Press 13 SEP 2025 - 15:51h.

El accidente laboral ha ocurrido a las 11 horas en un edificio en construcción de la calle Alhaurín

Los sanitarios han comprobado que el obrero había sufrido un traumatismo craneoencefálico y abdominal severo

MadridNuevo accidente laboral en nuestro país, donde ya se han registrado casi 300 hasta mayo. Un trabajador de 39 años ha muerto después de sufrir un percance y quedar atrapado contra la viga de una obra en Barajas (Madrid).

En la calle Alhaurín de ese distrito se encontraba la víctima realizando labores, a seis metros de altura, en una plataforma elevada o grúa. Le daba acceso a la estructura metálica del edificio en construcción.

A las 11 horas, cuando el 112 ha recibido el aviso del siniestro, los efectivos que han acudido al lugar se lo han encontrado con la cabeza incrustada. Así lo ha precisado el jefe de Guardia de Bomberos, José María Nadal.

Traumatismo craneoencefálico y abdominal severo

Desplazados desde un parque de la propia capital española, el equipo de rescate ha liberado al hombre para bajarlo y que fuera atendido por los sanitarios. Sin embargo, ya había perdido la vida, lamentablemente.

Los médicos han comprobado que había sufrido un traumatismo craneoencefálico y abdominal severo, causas de su fallecimiento. La Policía Municipal y Nacional investigan las causas del accidente.