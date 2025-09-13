Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid
Accidente

Muere un trabajador de 39 años tras quedar atrapado contra la viga de una obra en Barajas, Madrid

Camión de bomberos con grúa en Madrid
Los bomberos han tenido que liberar el cuerpo de la víctima de la estructura metálica112 Comunidad de Madrid

  • El accidente laboral ha ocurrido a las 11 horas en un edificio en construcción de la calle Alhaurín

  • Los sanitarios han comprobado que el obrero había sufrido un traumatismo craneoencefálico y abdominal severo

Compartir

MadridNuevo accidente laboral en nuestro país, donde ya se han registrado casi 300 hasta mayo. Un trabajador de 39 años ha muerto después de sufrir un percance y quedar atrapado contra la viga de una obra en Barajas (Madrid).

En la calle Alhaurín de ese distrito se encontraba la víctima realizando labores, a seis metros de altura, en una plataforma elevada o grúa. Le daba acceso a la estructura metálica del edificio en construcción.

PUEDE INTERESARTE

A las 11 horas, cuando el 112 ha recibido el aviso del siniestro, los efectivos que han acudido al lugar se lo han encontrado con la cabeza incrustada. Así lo ha precisado el jefe de Guardia de Bomberos, José María Nadal.

Traumatismo craneoencefálico y abdominal severo

Desplazados desde un parque de la propia capital española, el equipo de rescate ha liberado al hombre para bajarlo y que fuera atendido por los sanitarios. Sin embargo, ya había perdido la vida, lamentablemente.

PUEDE INTERESARTE

Los médicos han comprobado que había sufrido un traumatismo craneoencefálico y abdominal severo, causas de su fallecimiento. La Policía Municipal y Nacional investigan las causas del accidente.

Temas