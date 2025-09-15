Álex Aragonés 15 SEP 2025 - 06:00h.

Tanya y Palak son las fundadoras de Barcelona Coffee Rave: "Tenemos una lista de espera de 700 personas para la próxima fiesta"

BarcelonaSalir de fiesta y beber café en vez de alcohol es la nueva tendencia que dos mujeres han traído a Barcelona a través de las 'coffee raves', donde los asistentes disfrutan de la mañana del sábado bailando y socializando mientras un DJ pincha en un ambiente con aroma a café, que no deja resaca al día siguiente.

"En España la fiesta empieza de madrugada, tienes que sacrificar esa noche y no queremos pasar el día siguiente sin poder hacer nada. La gente también quiere divertirse sin necesariamente beber alcohol, pero sí salir y disfrutar de la música. Es perfecto porque por la mañana hay muchas cosas que hacer", explican Palak y Tanya, fundadoras de Barcelona Coffee Rave, en una entrevista a Informativos Telecinco.

Palak descubrió la juerga del café en Dubái y decidió traerlo a Barcelona junto a Tanya. Una apuesta que llevaron a cabo en el mes de junio con la primera fiesta, que rápidamente atrajo la atención de vecinos y turistas: "Pensábamos que quizá nuestros amigos serían los únicos que vendrían y seríamos unas 60 personas, pero finalmente tuvimos que decir a muchos que ya no podían venir porque el local estaba lleno".

Una fiesta diurna en la que el público tiene un café gratis con su entrada. "Al entrar eliges entre cinco bandas sobre tu estado de ánimo ¿Quieres hacer amigos o solo quieres bailar? Así luego puedes encontrar a personas con la misma idea y conectar". Todo ello acompañado de un DJ que pincha durante tres horas. "Todo el mundo toma un café y algunos repiten hasta tres veces", admite Tanya sobre una fiesta donde los granos de café recién molidos impregan de olor la sala.

Tras su éxito reciente, decidieron un mes más tarde volver a la carga: "Se agotaron las entradas una semana antes. Entre el 30 y el 40% de las personas que vinieron al último evento también asistieron a este, y ahora vemos con mucha más frecuencia que las mismas personas nos preguntan cuándo será el próximo y han hecho hasta un grupo de amigos".

"Barcelona es una ciudad global, así que en la sala se encuentra lo mismo"

En cuanto al perfil de público, las fundadoras de Barcelona Coffee Rave destacan que el concepto atrae a gente de todo tipo. "Es muy abierto. Algunas personas tienen la idea de que todos son extranjeros, pero es una mezcla de personas diferentes. Barcelona es una ciudad global, así que en esa sala también se encuentra lo mismo".

Pese a ello, algunos amantes a esta bebida están de acuerdo con un concepto que une la fiesta con el café. "No todo el mundo quiere mezclar el café con la música y un ambiente social. Nosotros no pretendemos reemplazar las cafeterías tradicionales, tan solo ofrecemos una opción más", admite Tanya.

700 personas en la lista de espera

Ahora, las artífices de las 'coffee raves' de Barcelona trabajan para realizar la tercera fiesta en la capital catalana a finales de septiembre: "Tenemos una lista de espera de 700 personas que quieren venir al próximo. Estamos buscando un local con esa capacidad", admiten sobre un proyecto que esperan en un futuro expandir a otros rincones de España.

"Nos encantaría llegar a Madrid, Marbella, incluso Valencia, y quizá hacer más cosas como involucrar a más proveedores locales de café. Incluso hacer catas de café para dar a conocer más las marcas locales. Seguiremos evolucionando después de cada evento en función de lo que la gente quiera. Por ahora, les encanta", culimnan sobre una fiesta donde el alcohol no tiene espacio.