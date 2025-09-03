El espresso tonic y el nitro coffee son dos de las bebidas de moda que dan un nuevo giro al café clásico

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y un imprescindible en el día a día de muchísimas personas. Cada una tiene su forma favorita de tomarlo: un café solo, un manchado, con hielo, con leche, un espresso… Sin embargo, existen otros productos con los que se puede mezclar para dar lugar a interesantes combinaciones, algunas de las cuales se han vuelto muy populares en los últimos años.

El espresso tonic o café tonic

La unión de café y tónica es una bebida que se ha hecha viral durante el verano de 2025, parece que especialmente en Italia, pero en realidad se trata de una moda que vuelve cada poco tiempo, ya que también fue popular en las redes sociales durante muchos de los años previos. Su origen se remonta a 2007, cuando un barista en Oslo (Noruega) aprovechó las sobras de una fiesta para mezclar espresso con tónica. Trabajaba junto a los que serían meses después los fundadores de Koppi Roasters, una tienda de café en Helsingborg (Suecia) que incluyó en su carta esta singular mezcla.

La receta nacida en los países nórdicos acabó expandiéndose por cafeterías escandinavas, estadounidenses, asiáticas… “El espresso tonic amenaza con convertirse en el café de moda del verano”, publicó The New York Times en 2015. No tienes por qué visitar el bar de moda para tomar esta bebida, que puedes preparar de manera sencilla en tu casa. Solamente tienes que echar un par de cubitos de hielo en un vaso, llenarlo con tónica hasta el 80 % y completar el 20 % restante con un café solo frío.

El espresso martini

Las protagonistas de ‘Sexo en Nueva York’ y su secuela, ‘And Just Like That…’, han marcando tendencia durante muchos años, no solo en el mundo de la moda, sino también en el mundo gastro. La icónica Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, apareció comiendo helados italianos en el primer episodio de la tercera temporada de esta nueva serie. Posteriormente, en el tercer capítulo de esta tanda, la ficción mostró a su amiga Charlotte York Golden Blatt (Kristin Davis) disfrutando con una bebida que no es el famosísimo Cosmopolitan, sino un cóctel que lleva café. Se viene arriba durante una noche de fiesta en la que por sus manos pasa más de un espresso martini.

Su nombre puede dar lugar a equivocaciones, ya que no es un martini al uso: no lleva ni ginebra y ni vermú. La historia sobre el origen de este cóctel cuenta que fue creado por el barman Dick Bradsell en el Fred's Club de Londres en la década de los 80, cuando una modelo le pidió algo que la despertara. Los ingredientes imprescindibles de la bebida son vodka, licor de café y un espresso, pero las proporciones varían ligeramente según la receta. La guía de Difford, centrada en el universo de los cócteles, especifica que el espresso martini se hace con 45 mililitros de vodka, 30 mililitros de café espresso caliente recién hecho y 20 mililitros de licor de café. Mezcla todo en una coctelera con hielo, agita y cuela en una copa de martini fría, que puedes decorar con unos granos de café.

El café nitro

En la búsqueda de nuevas tendencias para darle un giro al clásico café surgió el café nitro, también denominado nitro coffee o café nitrogenado, que ha conquistado a muchos consumidores gracias a su textura suave. Se trata de un cold brew, es decir, una infusión de café cuya extracción ha sido hecha en frío, pero la clave de esta bebida es que se le añade nitrógeno a alta presión para crear una espuma compuesta por burbujas diminutas. El resultado es un café muy cremoso y con un sabor más dulce, por lo que no necesitas añadir azúcar u otros edulcorantes antes de tomarlo. El café nitro lleva de moda varios años e incluso ha llegado a comercializarse enlatado. Disfrutarlo en casa es posible, pero no tan sencillo como las combinaciones anteriores, ya que necesitarás preparar el café en frío y añadir una carga de nitrógeno con un sifón para conseguir esa apreciada capa de espuma.