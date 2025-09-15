Redacción Cataluña 15 SEP 2025 - 17:02h.

El consistorio catalán ha compartido las imágenes donde se aprecia al hombre paseando sin camiseta ni pantalones

LleidaLa Policía Local de Mollerussa (Lleida) ha sancionado a un vecino por pasear "sin ropa adecuada" en los espacios públicos de la localidad catalana.

"No es la playa. Es la plaza", ha lamentado el consistorio catalán, que ha compartido por redes sociales un vídeo de unas cámaras de seguridad, que han inmortalizado la infracción leve que cometió un hombre.

En el vídeo, se aprecia cómo pasea sin camiseta y pantalones por el municipio catalán. Ante estos hechos, la Policía Local ha multado al hombre por infringir la ordenanza municipal que considera infracción leve "circular por las vías públicas municipales sin llevar camiseta o practicar el nudismo".

Hasta 750 euros de multa

La sanción estipulada por una infracción leve va de los 50 a los 750 euros en función de la tipología. En este caso, los agentes fijaron la sanción en 350 euros.

"La Policía lo sancionó según la ordenanza municipal de civismo y convivencia", ha informado el Ayuntamiento de Mollerussa, que se ha dirigido directamente a su ciudadanía: "Respeta el espacio público: Respétate".