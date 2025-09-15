Redacción Cataluña 15 SEP 2025 - 11:46h.

El animal mide cuatro centímetros y puede provocar reacciones cutáneas

Continúan apareciendo dragones azules en las costas españolas: las peligrosas consecuencias de su picadura

TarragonaEl dragón azul sigue alertando a los bañistas de diferentes rincones de las costas españoles. El último caso ha sido en la playa de Tamarit de Tarragona, donde han encontrado a este pequeño animal venenoso que puede causar picaduras de "bastante riesgo en humanos".

Protección Civil de la Generalitat de Cataluña alertó de la presencia del dragón azul este fin de semana en Tarragona, donde la playa de Tamarit prohibió el baño este domingo tras ondear la bandera roja.

Esta especie, que suele vivir boca arriba y por eso se le ve a menudo de color blanco, son hermafroditas y pican. El dolor es parecido al de una medusa, aunque de muy pequeña dimensión al medir cuatro centímetros.

"Es un tipo de molusco que puede provocar reacciones cutáneas", ha alertado Protecció Civil sobre unas picaduras que pueden ocasionar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas.

¿Qué hacer en caso de sufrir una picadura?

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) aconsejó durante este verano a la ciudadanía que si ven un ejemplar, no lo toquen, ni con guantes. Además, se debe avisar a socorristas o autoridades.

Unos animales pequeños y venenosos que, en caso de picadura, recomiendan enjuagar con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud.