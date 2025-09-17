Redacción Cataluña 17 SEP 2025 - 15:41h.

Los agentes denunciaron a un hombre por apropiación indebida y trasladaron la silla a la comisaría en grúa

En la silla aparece la inscripción "PARTNER" y lleva grabado el número de serie 000000407

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han denunciado a un hombre en Barcelona por apropiarse de manera indebida de una silla de ruedas eléctrica valorada en mil euros, de la que están intentando localizar al propietario para devolvérsela.

La policía catalana recuperó el vehículo el pasado 19 de agosto en la zona del Parque de la España Industrial, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, y fue trasladada a comisaría con una grúa.

De momento, los agentes no han podido aclarar si el aparato había sido robado o se trata de una pérdida, por lo que siguen trabajando para localizar a su propietario.

Según ha avanzado TV3, la silla de ruedas fue detectada cuando unos agentes vieron que un hombre sin hogar llevaba una medio desmontada. En caso de que nadie se presente o no logren localizar al titular, los Mossos d'Esquadra tienen previsto gestionar la cesión del aparato a alguna entidad para que pueda ser reutilizada por una persona que la necesite.