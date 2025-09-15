Redacción Cataluña 15 SEP 2025 - 13:18h.

Los hechos habrían ocurrido fuera del centro hospitalario Santa Caterina de Salt

El detenido fue condenado en el 2010 por falsedad documental y obstrucción a la justicia

GironaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un médico de 66 años en Blanes (Gitona) por una presunta agresión sexual a una paciente del hospital Santa Caterina de Salt (Girona) el pasado jueves 11 de septiembre de noche.

La policía catalana abrió una investigación y este lunes por la mañana han detenido al presunto agresor, quien fue condenado en 2010 por falsedad documental y obstrucción a la justicia.

Según ha avanzado El Punt Avui, la víctima es una mujer vulnerable que asistió el miércoles al centro hospitalario acompañada de sus familiares y al día siguiente fue hallada en otra localidad deambulando sola y desorientada.

Al parecer, la víctima explicó a los agentes que se había despertado desnuda en la cama de una casa que desconocía y que el detenido le habría llevado hasta el lugar.