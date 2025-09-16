Redacción Cataluña 16 SEP 2025 - 16:23h.

Trapero ha desvinculado el debate de la inmigración con el de la delincuencia al afirmar que el 0,3% de inmigrantes está en prisión

BarcelonaEl director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha afirmado que en Barcelona hay unas 300 o 400 personas que han hecho de la multirreincidencia su "modus vivendi", mientras que en el aeropuerto hay medio centenar que también se dedica a cometer pequeños hurtos.

"Nos preocupa no tanto por su gravedad, porque son hechos que no atentan contra la vida de las personas o la libertad sexual, pero sí porque son repetitivos y afectan a una pluralidad de personas", ha explicado Trapero en una entrevista concedida a Rac1, donde ha señalado con prudencia que 2025 ha empezado "tímidamente" con una mejora de los datos, y comparando este semestre con el anterior se ha producido una reducción del 5%.

En este sentido, Trapero se ha referido a los juicios rápidos y de su avance que, a pesar de no ser definitivo, ha supuesto la reducción a la mitad el tiempo en el que se producen este tipo de juicios: "Son medidas no definitivas, pero todas van en la buena dirección para atacar la multirreincidencia".

Desvincula el debate de la inmigración con la delincuencia

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, también ha aprovechado para desvincular el debate de la inmigración con la delincuencia al afirmar que la inmigración representa el 18% de la población catalana y que el 0,3% de los inmigrantes está en prisión: "El problema es inferir que tener una nacionalidad te predispone a ser delincuente".

"¿Esto nos lleva a decir que el que tiene poco dinero o pocos estudios es un ladrón? Solo se está haciendo con la parte inmigrante y no con otros elementos", ha manifestado Trapero, que ha tratado de diferenciar un debate del otro, y ha indicado que en un sistema de justicia y la sociedad se defiende de aquello que es un riesgo.

600 armas de fuego decomisadas en 2024

Respecto a la presencia de armas blancas en las calles, el jefe de la policía catalana ha reconocido que "hay muchas" y ha lamentado que haya mucha gente joven que las porta porque creen que es la forma de defenderse, sin ser consciente de que tiene muchos números de acabar teniendo un problema, en sus palabras.

Además, Trapero ha cifrado en unas 600 las armas de fuego decomisadas en 2024, una cifra elevada según él porque son ilegales, mientras que, ha fijado la marihuana como la droga más producida en Cataluña, una sustancia que todavía se considera que no tiene graves daños sobre la salud, algo que "no es cierto" porque contiene más THC que hace unos 20 años.

Protestas a favor de Palestina

Sobre las protestas a favor de Palestina en eventos deportivos, Trapero ha abogado por mantener un equilibrio entre garantizar el derecho a la protesta y el del resto de ciudadanos, y ha reconocido que a veces los operativos policiales "provocan incomprensión".

Asimismo, ante la posibilidad de que se repitan las protestas de La Vuelta ciclista en las tres etapas del Tour de Francia en 2026 en Cataluña, Trapero ha pedido prudencia porque falta mucho tiempo, pero ha afirmado que se garantizará el transcurso de las etapas con seguridad.