Denuncian un "nido de ratas" en un punto de inspección fronteriza de Sanidad Vegetal en Girona: "Supone un grave riesgo"
CSIF ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en Girona: "Que en un punto tan delicado aparezcan roedores requiere una actuación"
El sindicato recuerda que no es la primera vez que se producen denuncias por las condiciones de este centro de trabajo
GironaLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la aparición de un nido de ratas en el punto de inspección fronteriza de Sanidad Vegetal de Vilamalla (Girona), un espacio en el que se realizan inspecciones sanitarias de mercancías y donde "la presencia de estos roedores supone un grave riesgo para la salud pública".
CSIF ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en Girona para alertar de una situación que es "especialmente preocupante" al tratarse de un centro "sensible" donde se llevan a cabo controles sanitarios: “Que en un punto tan delicado aparezcan roedores portadores de enfermedades es grave y requiere una actuación inmediata”.
El sindicato recuerda que no es la primera vez que se producen denuncias por las condiciones de este centro de trabajo, por lo que han reclamado a la Subdelegación del Gobierno en Girona una intervención urgente para eliminar el foco de plagas y garantizar un mantenimiento real y efectivo de las instalaciones.
"Abandono total"
“Tenemos la sensación de un abandono total por parte de la administración hacia este centro, tanto en lo que respecta a los trabajadores como a los ciudadanos, en su mayoría conductores, que pasan por allí”, ha lamentado CSIF.
En la carta también ponen en valor que la seguridad sanitaria y laboral no puede ponerse en riesgo, por lo que exigen una respuesta rápida que garantice unas condiciones dignas y seguras en el centro de inspección de Vilamalla.