El CEIP Josefa Amar y Borbón de Zaragoza ha denunciado la plaga de ratas que sufre desde hace meses en sus instalaciones

El pasado 9 de septiembre una rata saltó sobre la cabeza de una profesora de Infantil ante la presencia de varios padres

ZaragozaLas plagas de ratas se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde hace semanas, los ciudadanos de la capital aragonesa denuncian la presencia de estos roedores en diferentes calles y barrios de la ciudad. La última denuncia que ha causado gran revuelo entre los zaragozanos ha sido la emitida por el CEIP Josefa Amar y Borbón donde llevan conviviendo varios días con estos animales.

Según recoge el medio de comunicación 'Hoy Aragón' y desvela Ascensión Valenzuela, directora del centro escolar, los profesores y los alumnos han encontrado varios ejemplares de ratas entre las instalaciones del centro. "Al principio se veían por la parte exterior, en el patio, junto a las puertas de Infantil. A final de curso ya pasaban entre los setos y la valla", denuncia la directora del colegio.

Una rata sobre la cabeza de una profesora

En su relato, Ascensión Valenzuela asegura que la presencia de ratas en el colegio viene siendo habitual desde 2023. Sin embargo, en los últimos meses ha aumentado esta plaga por la que han tenido que dar aviso al Instituto Municipal de Salud Pública en varias ocasiones.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se asegura que se está trabajando desde hace semanas en las labores de extinción de esta plaga. Sin embargo, desde el centro escolar denuncian que estas labores son insuficientes ya que los roedores continúan campando por las instalaciones del centro escolar para sorpresa de profesores, alumnos y padres.

La situación más desagradable se produjo el pasado 9 de septiembre cuando una rata saltó sobre la cabeza de una profesora de Educación Infantil. El momento se produjo cuando la maestra salía con varios estudiantes al encuentro de sus familias.

Por eso, el CEIP Josefa Amar y Borbón ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Zaragoza que agilice estos trabajos de desratización. "Tenemos un problema gordo y nadie se ha puesto en contacto con nosotros, pese a la repercusión mediática", se queja la directora del centro al medio de comunicación anteriormente citado.

Los supuestos trabajos del Ayuntamiento de Zaragoza

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se detalla que este año se han llevado a cabo 17.329 tratamientos contra las plagas, de los que 15.117 están centrados en la desratización, además de la captura de 3.000 palomas.

El presupuesto total dedicado a estas tareas de control de plagas en 2025 es de 420.000 euros, de los que ya se han ejecutado un 45 por ciento, una suma que se ha ido incrementando sustancialmente en los últimos años.

Desde el Servicio de Salud Pública del consistorio se señala que el verano suele ser una mala época, ya que con el calor se aumenta la posibilidad de plagas. Sin embargo, indican que, a pesar de las altas temperaturas de este verano, no han registrado un aumento en el número de quejas este año.

Recomendaciones ciudadanas para evitar las plagas de ratas

Además, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se han ofrecido una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos para evitar las plagas de estos roedores. Para la prevención de plagas es fundamental eliminar el alimento que pueden encontrar en la vía pública y la posibilidad de encontrar refugio, en lugares como huecos no cerrados, solares o casas vacías.

Es por ello que para aumentar la efectividad de los tratamientos, es necesario contar con la colaboración ciudadana. Así, la presencia de bolsas de basura fuera de los contenedores y abiertas favorece la presencia de ratas, así como la existencia de solares y edificios vacíos sin mantenimiento.

Otro elemento que aumenta esta plaga es la presencia de alimento en la calle, dejado de forma voluntaria o involuntaria. A este respecto, se recuerda que está prohibido alimentar a los animales en la vía pública, excepto en el caso de los cuidadores autorizados de colonias felinas, que lo realizan en puntos concretos y de forma controlada.

Todo esto supone que las ratas pueden encontrar comida y refugio fuera de las alcantarillas, por lo que las actuaciones en ellas pierden eficacia.