Janet Sanz, líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, deja la política

Redacción Cataluña 22 SEP 2025 - 10:44h.

Sanz entregará en los próximos meses su acta como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona

La presidenta de BComú fue segunda Teniente de Alcaldía y dirigió el Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad

BarcelonaLa presidenta de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, dejará la política institucional en los próximos meses, cuando espera entregar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

Sanz, que continuará su camino profesional alejada de la política, anunciará su decisión este lunes en una rueda de prensa, acompañada del resto de concejales de la formación en el consistorio.

La líder de BComú fue segunda Teniente de Alcaldía y dirigió el Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, desde donde impulsó proyectos como la 'superilla' el plan 'Protegemos las Escuelas' y la transformación de la avenida Meridiana y de la Via Laietana.

Sanz también fue concejala del distrito de Nou Barris y hasta la fecha ha sido presidenta del Grupo Municipal de Barcelona En Comú en el Ayuntamiento de Barcelona.