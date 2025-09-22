Redacción Cataluña 22 SEP 2025 - 17:44h.

La entidad animalista SOS Bigotis denuncia la situación: "Los animales no se pueden quejar, pero nosotros sí"

Denuncian un "nido de ratas" en un punto de inspección fronteriza de Sanidad Vegetal en Girona: "Supone un grave riesgo"

Compartir







Lleida"Gatos sin comida ni agua, muertes y desapariciones". Esta es la situación que la entidad animalista SOS Bigotis denuncia en una colonia felina de un solar privado de Balaguer (Lleida).

La asociación presentó el pasado mes de diciembre una instancia al Ayuntamiento de Balaguer, alertando sobre la situación en la calle Sant Pere Màrtir, donde "aparecieron gatos muertos" y "desaparecieron" desde el inicio de los trabajos de limpieza.

PUEDE INTERESARTE Detectado en Barcelona el primer caso del año de un mero infectado por betanodavirus

Según la entidad animalista, los cuidadores tenían un acuerdo verbal con el administrador para dar de comer a la colonia, "como se había hecho durante años". Sin embargo, todo cambió tras el cambio de las cerraduras en el solar: "Impiden la entrada y los gatos se quedan sin comida ni agua".

"Alimentados desde el balcón de un vecino"

Una situación que se agravó tras detectar uno de los voluntarios, que pudieron entrar por unos días tras un acuerdo temporal, a un perro con cachorros en el interior del solar: "Esa misma tarde, los "individuos-ocupantes" cambian de nuevo las cerraduras y cortan todo acceso a la colonia".

PUEDE INTERESARTE El dragón azul llega a Tarragona: bandera roja por la presencia del molusco venenoso en una playa

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La asociaci�ón también fue alertada a principios de septiembre por otro testimonio, que vio como un perro llevaba un gato en la boca: "No se sabe si hay más víctimas. Hoy, solo pueden ser alimentados desde el balcón de un vecino. Sin acceso directo. No sabemos si tienen agua", lamentan.

Por ello, la entidad exige acceso garantizado a alimentación y atención para la colonia, una investigación de los hechos, responsabilidades de los inquilinos y protocolos claros para proteger colonias felinas: "La vida y el bienestar de estos animales depende del desempeño de las instituciones. No puede haber más silencio, pasividad o deseo. Los animales no se pueden quejar, pero nosotros sí".