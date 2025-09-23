Redacción Cataluña 23 SEP 2025 - 13:30h.

Los detenido se lucraban del 33% del dinero obtenido por las mujeres en el ejercicio de explotación sexual

Se han intervenido más de 42.000 euros en efectivo, dos cajas fuertes, un hacha, dos bates de béisbol,

BarcelonaLa Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Urbana de Badalona, ha detenido a cuatro personas por explotar sexualmente a 18 mujeres en Badalona tras llevar a cabo dos entradas y registro en dos piso-prostíbulo de la localidad catalana, en los que habitaban hasta 18 trabajadoras sexuales.

La investigación se inició el pasado 14 de agosto sobre las 13:00 horas, cuando se recibió en la Comisaría Local de Policía Nacional de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) una llamada telefónica de una mujer, "en elevado estado de agitación".

La mujer manifestó que se encontraba encerrada en una vivienda de Badalona junto a una amiga y un hombre que portaba un arma de fuego y estaba agrediendo sexualmente a esta segunda mujer. Inmediatamente, y a tenor de la urgencia, se trasladaron al lugar de los hechos agentes de Policía Nacional y efectivos de la Guardia Urbana de Badalona.

Declaración en Bilbao y Cádiz

A su llegada, los agentes se encontraron con numerosas mujeres en la puerta de una de las viviendas y tras su identificación se comprobó que muchas de ellas se encontraban en situación irregular en España. En ese punto, la Policía Nacional es informada de que las dos presuntas víctimas de la llamada a emergencias habían sido trasladadas a un centro médico para un primer reconocimiento facultativo por las lesiones sufridas.

Posteriormente, con las formalidades previstas para los testigos protegidos, y previa coordinación con las UCRIF de Bilbao y Cádiz, las dos mujeres fueron escuchadas en declaración en las Comisarías Provinciales de Policía Nacional de Bilbao y Cádiz, lugares a los que acudió cada una de ellas buscando distanciamiento del lugar de los hechos.

En sus declaraciones manifestaron que fueron captadas mediante ofertas de trabajo falsas por una mujer desplazándose juntas desde la comunidad autónoma donde residían hasta Barcelona con el único fin de trabajar en un bar. Una vez en la capital catalana fueron recibidas por esta misma mujer que las trasladó hasta un piso en Badalona, donde acabarían siendo encerradas y obligadas a ejercer la prostitución.

Piso vigilado las 24 horas del día

Este piso era vigilado por tres hombres que ejercían turnos durante las 24 horas del día, controlando a las mujeres que allí vivían mediante la exhibición de un arma de fuego, a fin de amedrentar con ello a las víctimas y dirigirlas de forma coactiva a prostituirse. Además, se lucraban con un porcentaje aproximado del 33% del dinero obtenido por las mujeres en el ejercicio de dicha explotación sexual.

Tras realizar gestiones de investigación, la Policía Nacional identificó a dicha mujer y a dos de los hombres encargados del control y vigilancia del piso, siendo reconocidos fotográficamente por las víctimas. Gracias a estas gestiones, localizaron un segundo piso-prostíbulo en Badalona, dirigido igualmente por los investigados.

Más de 42.000 euros en efectivo

La investigación culminó el pasado 16 de septiembre cuando por parte de Policía Nacional y Guardia Urbana de Badalona se procedió a llevar a cabo dos entradas y registro en los dos domicilios previamente mencionados. A los detenidos, se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, delito contra la salud pública, detención ilegal y agresión sexual.

En la denominada “Operación TABIRA” se han intervenido más de 42.000 euros en efectivo, dos cajas fuertes, un hacha, dos bates de béisbol, alrededor de 35 gramos de sustancia estupefaciente, documentación y varios dispositivos electrónicos.