Redacción Andalucía Europa Press 31 AGO 2025 - 18:46h.

Una afectada fue contratada como masajista con final feliz, pero a los clientes les ofrecían "servicio sexual completo"

Las víctimas engañadas no podían salir de un local donde estaban encerradas en un sótano de 12 a 6 horas

Compartir







MálagaUna pareja ha sido condenada a 12 años de cárcel (seis él y seis ella) por prostituir y drogar a mujeres vulnerables en un local que tenían ambos en el municipio de Marbella (Málaga).

Además, se les impone a cada uno multa de 8.700 euros. La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido resultado de un acuerdo con Fiscalía. Se les ha castigado por cuatro delitos de prostitución y uno contra la salud pública.

Por otro lado, un tercer hombre (trabajador del negocio de mayo a noviembre de 2018) ha sido condenado a cumplir dos años de prisión y 3.300 euros de sanción.

Sin poder salir de un sótano de 12 a 6 horas

Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con clientes durante una jornada laboral que transcurría desde las 12 hasta las seis horas. En ese horario tenían prohibido salir de las instalaciones.

Se quedaban encerradas en el sótano, según detalla el fallo dictado por la Audiencia de Málaga, consultado por Europa Press. Aprovechaban la "precaria situación económica que tenían" estas mujeres.

PUEDE INTERESARTE Desarticulan en Alicante una red que explotaba sexualmente a mujeres y extorsionaba a clientes

En ocasiones, se encontraban en situación irregular en España. Además, las obligaban a consumir sustancias estupefacientes con los clientes. En los registros policiales se encontraron 71 sobres de droga estimulante para los hombres.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque es ilegal en España, se puede adquirir en Internet. También había 12,1 unidades de MDMA, cannabis, cocaína y ketamina. La sentencia incluye testimonios de testigos protegidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Clientes que contrataban "servicio sexual completo"

Una de las afectadas fue empleada como masajista con final feliz en uno de los establecimientos de la trama. Pero, ya allí, un cliente le indicó que había contratado un "servicio sexual completo".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cuando ella se quejó a su jefa, esta le espetó que allí se iba a "hacer lo que pida el cliente" y la amenazó con cobrarle 300 euros si incumplía su acuerdo. Otras dos mujeres fueron despedidas sin abonarles lo que les correspondía.

Las chicas, que recibían el 50 % de lo que pagaban los clientes, debían abonar cinco euros en concepto de 'kit de sábanas y preservativos'. También eran multadas si no cumplían con lo pactado, en algunos casos mediante engaños.